Тёплые костюмы передали для участников СВО жители Псковской области

11:56, 18 ноября 2022, ПАИ

Штаб «Мы вместе» продолжает принимать гуманитарную помощь от жителей Псковской области для военных и мобилизованных граждан, сообщается в Telegram-канале организации.

Плюсский район прислал одежду, продукты питания, термобелье, обувь и средства личной гигиены. Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области совместно с магазином «Сплав» передали перчатки, термобелье, балаклавы, тёплые костюмы, шапки, термоноски и сидушки.

Также жители Пскова принесли еду и одежду для мобилизованных.