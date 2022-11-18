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Общество

Аспирантов включили в стипендиальную программу Россельхозбанка

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Россельхозбанк расширил стипендиальную программу для учащихся аграрных вузов на 2022-2023 учебный год. Именные стипендии теперь получают не только студенты, но и аспиранты. Также расширился перечень учебных заведений.

В 2022-2023 учебном году стипендию получают студенты и аспиранты из 49 регионов России. Среди них студенты 2-4 курсов бакалавриата, 2-5 курсов специалитета, 1-2 курсов магистратуры, обучающиеся на очной бюджетной форме. Кроме того, стипендию получают аспиранты в возрасте до 35 лет очной бюджетной формы обучения.

Ежемесячная стипендия студентов составляет 15 тыс. рублей, аспирантов – 20 тыс. рублей.

Ежегодно критериями отбора являются высокие показатели успеваемости в учёбе и направления подготовки, которые входят в перечень наиболее значимых для АПК. При принятии решения учитывались другие достижения, такие как научные публикации и работы, участие в научно-исследовательской деятельности, призовые места за участие в олимпиадах, конкурсах и пр.

В стипендиальную программу включены 69 учебных заведений, в число которых, помимо вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства, вошли вузы от Министерства образования и Федерального агентства по рыболовству.

Россельхозбанк уделяет особое внимание поддержке талантливой молодежи и формированию кадрового резерва для АПК.

Так, с сентября 2020 года начинающих и действующих аграриев учат создавать и вести рентабельный бизнес в «Школе фермера». К концу 2022 года количество выпускников «Школы фермера» превысит 3 тыс. человек.

В апреле 2022 года РСХБ запустил платформу «Я в агро». На ней представлены более 2 тыс. работодателей и 13,5 тыс. вакансий. Также на «Я в агро» можно найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям, информацию о получении второго высшего образования. Здесь представлено более 90 вузов и образовательных учреждений.

Также РСХБ проводит агрохакатоны, а осенью 2022 года впервые организовал конкурс проектов «Агролидеры России». К нему присоединились более 2,3 тыс. студентов из 71 специализированного учебного заведения страны.

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