Названы сроки окончания ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове

12:40, 18 ноября 2022, ПАИ

Сроки окончания ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове назвала депутат городской Думы Алеся Михачёва на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Там закончились работы по устройству сетей. Как я понимаю, у подрядчика были сюрпризы в виде труб, о которых не знали», - отметила депутат.

Сейчас на этой улице, по ее словам, «идет устройство тротуаров». «Хочется напомнить, что данный объект ремонтируется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас есть небольшие проблемы: обращения от жителей поступают в мой адрес. Проект большой. Закончиться всё должно в конце ноября 2023 года», - сказала Алеся Михачёва.