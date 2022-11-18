Выставка игрушек открылась в музее-заповеднике «Изборск»

13:10, 18 ноября 2022, ПАИ

Выставка «Родная сказка» открылась в музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

В 2019 году масштабная коллекция народной игрушки в количестве 873 единиц была передана в дар Изборскому музею-заповеднику. На протяжении всей своей жизни со всех уголков мира коллекционировал игрушку преподаватель Московского государственного университета культуры и искусств Николай Поляков.

«Такая коллекция – большая редкость: собранные в одном месте игрушки из разных регионов нашей страны мало где можно встретить. Вы познакомитесь с дымковскими барышнями, яркими филимоновскими всадниками, каргопольскими зверями, загадочными свистульками из села Абашево Пензенской области и другими игрушками. Вспомните сюжеты любимых сказок или придумайте свою», - пригласили гостей в музее.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 17:00 в Доме купца Шведова (Печорская, 32).