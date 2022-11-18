Две спортплощадки могут отремонтировать в округе №3 в Пскове

14:10, 18 ноября 2022, ПАИ

Две спортивные площадки необходимо отремонтировать на территории округа № 3. Такую цель на пресс-конференции в медиацентре ПАИ озвучил депутат Иван Мешков.

Он отметил, что в округе есть две спортивные площадки, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Первая спортивная площадка находится за училищем № 23, вторая – на улице Николая Васильева, 71б. «Если брать район Любятово, на сегодняшний день сходить позаниматься спортом там возможности толком нет», — сказал депутат.

Иван Мешков также заметил, что необходимо обустраивать дворовые территории. По его словам, люди готовы этим заниматься. Так, в его округе есть аж четыре дома, жильцы которых намерены объединиться, чтобы сделать хороший проект.

Также депутат обозначил проблему с отсутствием ливневой канализации на улице Металлистов, 2 и напомнил о важности ремонта площадок ТКО.