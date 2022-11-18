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Происшествия

60 деталей локомотива похитил дновец на рабочем месте

Более 50 деталей локомотива похитил житель Дновского района на рабочем месте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского линейного отдела МВД России на транспорте

Установлено, что 52-летний дновец во время работы на железнодорожной станции похитил два силовых кабеля общей длиной 15 метров и шунтирующие устройства в количестве 14 штук. Затем, вооружившись металлическим ключом, он направился к путям отстоя поездов, где совершил кражу еще 46 таких же устройств. Похищенным имуществом злоумышленник распорядиться не смог, так как в момент совершения преступления его поймала транспортная полиция. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

В настоящее время похищенное имущество изъято, в отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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