Горводоканал устраняет утечку на Рижском проспекте в Пскове

15:17, 18 ноября 2022, ПАИ

Утечку на Рижском проспекте в Пскове устраняют специалисты Горводоканала. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

В ходе выполненных переключений на водоводах удалось минимизировать количество домов, попавших в зону отключения. В настоящее время без водоснабжения остаются только дом № 64а на Рижском проспекте и школа № 10, уточнили на предприятии.

Горводоканал осуществляет подвоз воды в указанный микрорайон. Автоцистерна располагается возле образовательного учреждения.

«Просим население отнестись к данной ситуации с пониманием. Специалисты делают все возможное, чтобы горожане вернулись к комфортным условиям жизни как можно скорее», — говорится в сообщении.