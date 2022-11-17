На зимний заплыв в Пскове заявилось рекордное количество участников

15:34, 18 ноября 2022, ПАИ

Организаторам соревнований по зимнему плаванию в Пскове пришлось заранее закрыть приём заявок из-за чрезмерно большого количества желающих. Об этом Псковскому агентству информации сообщил спортсмен и организатор турнира Марк Мордовцев.

«Первые соревнования по зимнему плаванию мы планировали провести на 15-20 человек, но на второй день после старта регистрации мы собрали 50 участников и приняли решение о закрытии регистрации. Тем не менее люди могут продолжать оставлять заявки. Если места освободятся, мы с ними свяжемся. И еще всех оперативно оповестим о наших следующих соревнованиях. Мы ещё в процессе обработки заявок, но, по предварительным данным, в заплыве примут участие представители 14 команд из шести городов России: Северодвинск, Вологда, Москва, Санкт-Петербург, Тольятти, Псков», - уточнил Марк Мордовцев.

Первые соревнования по зимнему плаванию пройдут в Пскове 3 декабря. К этому моменту температура воды в Великой будет от 0 до +2 градусов.