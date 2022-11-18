Псковский конезавод в Волышово планируют продать за 40 млн рублей

15:22, 18 ноября 2022, ПАИ

Псковский конный завод в Волышово планируют продать за 40 млн рублей. Если сделка не состоится, завод намерен сократить поголовье и уменьшить штат сотрудников, сообщил старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института коневодства Михаил Стародумов.

Когда-то жеребцы Псковского конного завода завоёвывали главные награды в стране и устанавливали рекорды, а лошадей конезавода продавали в несколько раз дороже машин. Однако предприятие уже давно потеряло былую славу: руководство объявило о продаже всего своего поголовья.

«Продажа будет только на наших условиях: человек приобретает все поголовье и становится хозяином конной части. При этом все лошади остаются здесь же, в Волышово. Мы будем заезжать, тренировать молодняк, поставлять его на ипподромы», – пояснила начальник конной части предприятия Людмила Яковлева. По её словам, с потенциальным покупателем из Санкт-Петербурга уже ведутся переговоры.

Сумму сделки она оценивает в 40 миллионов рублей. Эти деньги предприятие собирается вложить в обновление собственной материально-технической базы. «Нам надо купить новый молоковоз, сушилку для зерна, какой-нибудь комбайн или трактор. Надо построить новый телятник», – перечислила Людмила Яковлева.

Но Михаил Стародумов считает, что 40 миллионов – это «неадекватная цена». Тем более что предприятию будет сложно гарантировать новому владельцу лошадей какой-либо конкретный результат от этих вложений.

Если сделка не состоится, речь о закрытии предприятия и ликвидации животных не идёт. «Чтобы сохранить статус конного завода, нам достаточно иметь 30 кобыл и трех жеребцов. Так что просто продадим лишних», – отметила начальник конной части.

Подробнее о судьбе псковского конезавода читайте в материале газеты «АиФ-Псков».