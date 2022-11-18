Иностранцы пытались незаконно попасть в ЕС через псковскую границу

15:30, 18 ноября 2022, ПАИ

Три попытки незаконного пересечения государственной границы РФ иностранцами пресекли пограничники в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В общей сложности сотрудники управления задержали четырёх выходцев из стран Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Нарушители пытались незаконно проникнуть в страны Евросоюза через Эстонию.

Всех правонарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов и выдворения из России. В настоящее время иностранцы находятся в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.