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Происшествия

Волк загрыз собаку в Псковском районе

Фото: PxHere

Нападение волка на домашнюю собаку произошло в деревне Верхолино Псковского района 17 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов.

По его словам, на данный момент никакой опасности для жителей Верхолино нет. Волк ушел обратно в лес. Андрей Горкунов уточнил, что это был тот же выводок, который заметили ранее в Ваулино.

Эксперт отметил, что риск нападения волков с приходом зимы может возрасти, это во многом зависит от количества снега. Если будет много рыхлого снега, то хищнику трудно будет охотиться в лесу и он пойдет к людям, где легко сможет поймать собаку или другое домашнее животное.

Для людей опасность представляет лишь бешеный волк, здоровые особи, по словам зампреда профильного комитета, инстинктивно боятся людей и стараются не приближаться к ним. 

«Серьезных проблем или огромных стай волков у нас нет», – успокоил население Андрей Горкунов.

Ранее сообщалось, что псковичам будут выплачивать по 10 000 рублей за добытого волка.

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