Свалку отходов производства обнаружили в Себежском районе

15:44, 18 ноября 2022, ПАИ

Свалку отходов производства обнаружили сотрудники управления Россельхознадзора в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в 2020 году во время внеплановой выездной проверки земельного участка, расположенного вблизи урочища Щемелевка, сотрудник ведомства зафиксировал карьерную выемку и иные нарушения земельного законодательства. Собственника участка привлекли к административной ответственности по частям 1, 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Также ему было выдано предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства РФ.

В 2021 году собственник не выполнил предписание, в связи с чем было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого мировой судья вынес постановление о назначении административного наказания по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Юридическому лицу выдали новое предписание об устранении нарушений земельного законодательства РФ.

В связи с вступившим с 10 марта в законную силу постановлением правительства РФ № 336 проведение проверки исполнения предписания в 2022 году не представлялось возможным. «По результатам проведенного в августе контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований земельного законодательства управлением было установлено, что на земельном участке осуществляется деятельность, связанная с добычей полезных ископаемых. На 60 % от общей площади участка зафиксировано зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Также на земельном участке были обнаружены отходы производства (деревянные паллеты, ветви деревьев, алюминиевая фольга в рулоне). По результатам контрольного мероприятия юридическому лицу объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В связи с установленными ограничениями в 2022 году, отсутствием возможности провести внеплановую выездную проверку на предмет исполнения выданного предписания, а также учитывая, что до настоящего времени на земельном участке ведется деятельность по разработке недр, материалы управления Россельхознадзора были направлены в Псковскую природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.