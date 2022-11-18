В Кунье появился расчётный центр регоператора по ТКО

15:56, 18 ноября 2022, ПАИ

В Кунье открыто обособленное АО «ПКС» расчетной группы регоператора по ТКО ООО «Экопром», сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Акционерное общество «Псковские коммунальные системы» создано для консолидации мер, направленных на реформирование системы ЖКХ в Псковской области.

Общество более 8 лет осуществляет информационное сопровождение и расчёты стоимости жилищных и коммунальных услуг. С января 2019 года в сеть информационного расчётного центра Псковской области включён региональный оператор по обращению с ТКО по Псковской области филиал ООО «Экопром».

Теперь для получения сведений по начислениям, предоставляемым перерасчетам и другим вопросам, касающимся начислений, можно обратиться по адресу: Кунья, ул. Советская, 17, помещение 1014. Телефон: 8 (81149) 2-16-11.

График работы: понедельник – пятница с 8:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00). Контактное лицо: бухгалтер-оператор Ольга Митрофанова.