В Невеле сменился адрес расчётного центра регоператора по ТКО

17:08, 18 ноября 2022, ПАИ

В Невеле сменился адрес расчётного центра регоператора по ТКО, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Экопром».

С января 2019 года в сеть Информационного расчётного центра Псковской области включён региональный оператор по обращению с ТКО по Псковской области филиал ООО «Экопром», офис которого располагается и в Невеле.

Для получения сведений по начислениям, предоставляемым перерасчетам и другим вопросам, касающимся начислений, следует обращаться по адресу: Невель, ул. Либкнехта, 11а. Телефон: 8 (81151) 2-34-10.

График работы с понедельника по пятницу - с 8:00 до 17:00, обед - с 12:00 до 13:00. Контактное лицо - бухгалтер-оператор Валентина Леоненко.