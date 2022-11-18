Под мостом в Великолукском районе устранили многолетний затор

16:11, 18 ноября 2022, ПАИ

Многолетний затор устранили под мостом в Великолукском районе, пишет газета «Наш путь».

«Причиной затора стали упавшие деревья и ветки, которые со временем начали превращаться в своеобразный остров. Для того чтобы устранить эту проблему, глава Шелковской волости Любовь Богатырева обратилась в отдел по гражданской обороне и ЧС и мобилизационной подготовке администрации Великолукского района», - говорится в сообщении.

Благодаря администрациям Великолукского района, Шелковской волости и местным жителям затор устранили. «Особые слова благодарности в адрес трактористов – старосты деревни Черпесса Василия Соколова и местного жителя Анатолия Тумакова за помощь и содействие в разрешении проблемы», — отметила начальник отдела Юлия Горбунова.