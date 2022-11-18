Капремонт Лавровской гимназии завершился в Печорском районе

16:49, 18 ноября 2022, ПАИ

Капитальный ремонт завершился в Лавровской гимназии, которая расположена в Печорском районе. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Решение отремонтировать гимназию приняли в прошлом году, и благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, содействию главы Печорского района Сергея Тарасика одно из старейших образовательных учреждений района модернизировали.

«Ремонт Лавровской гимназии – дело важное и нужное. И очень приятно, что многие решения принимались, учитывая мнения родителей и педагогов. Они непосредственно связаны с гимназией, лучше знают, что необходимо учреждению», – отметил начальник управления образования Печорского района Сергей Авдеев.



В рамках национального проекта «Образование» в Лавровской гимназии поменяли полы, покрасили стены, лестницы, а также полностью заменили электропроводку. «Розетки, кстати, безопасны, с двойным уровнем защиты. А стеклопакеты тоже защищены от произвольного открытия», - уточняется в сообщении.

«Осталось установить мониторы, на которые будут выводиться изображения с камер видеонаблюдения. А так ремонтом довольны и дети, и родители, и педагоги. Всё делалось для удобства детей», – добавила директор Лавровской гимназии Лариса Дроздова.