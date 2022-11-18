Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Сила V правде»: турнир по боксу проходит в Пскове

Открытое первенство спортивной школы «Лидер» по боксу на призы Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» «Сила V правде» проходит в Псковской области 18-19 ноября. Мероприятие организовано в поддержку участников СВО, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

К участию в турнире приглашены юноши и девушки с 2007 по 2014 год рождения любой весовой категории.

Победители соревнований будут допущены на всероссийский турнир по боксу. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 ноября 2022

«Сила V правде»: турнир по боксу проходит в Пскове
18 ноября 2022

На зимний заплыв в Пскове заявилось рекордное количество участников
17 ноября 2022

Волейболистки из Идрицы стали призёрами областных соревнований
17 ноября 2022

Сотрудники псковского УФСИН пробежали всероссийский полумарафон
17 ноября 2022

ФОКОТ в деревне Родина планируют построить к июлю 2023 года
16 ноября 2022

Спортплощадку по программе «Газпром — детям» открыли в Опочке
15 ноября 2022

Пушкиногорские спортсмены приняли участие в турнире по самбо
15 ноября 2022

Турнир по шахматам на первенстве школы прошёл в Усвятах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...