«Сила V правде»: турнир по боксу проходит в Пскове

16:54, 18 ноября 2022, ПАИ

Открытое первенство спортивной школы «Лидер» по боксу на призы Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» «Сила V правде» проходит в Псковской области 18-19 ноября. Мероприятие организовано в поддержку участников СВО, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

К участию в турнире приглашены юноши и девушки с 2007 по 2014 год рождения любой весовой категории.

Победители соревнований будут допущены на всероссийский турнир по боксу.