«Сила V правде»: турнир по боксу проходит в Пскове
Открытое первенство спортивной школы «Лидер» по боксу на призы Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» «Сила V правде» проходит в Псковской области 18-19 ноября. Мероприятие организовано в поддержку участников СВО, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
К участию в турнире приглашены юноши и девушки с 2007 по 2014 год рождения любой весовой категории.
Победители соревнований будут допущены на всероссийский турнир по боксу.
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