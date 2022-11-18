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Общество

В России расширят систему поддержки беженцев с помощью ваучеров

Восемнадцать регионов РФ поддерживают вывезенных из Донбасса и с Украины с помощью ваучеров в магазины и аптеки, и в ближайшее время такая помощь будет расширена, заявил глава Российского Красного Креста Павел Савчук.

«С февраля 2022 года было предоставлено более 18 тысяч ваучеров в аптеки для беженцев, более 11 тысяч ваучеров в продовольственные магазины, более 8 тысяч ваучеров в магазины одежды. На текущий момент ваучерная поддержка осуществляется в 18 регионах РФ, и в ближайшее время она будет расширена», - сказал Савчук, передает РИА Новости.

По его словам, РКК для беженцев собрал более 1 тысячи 700 тонн гуманитарной помощи на территории России, оказывается психосоциальная поддержка в регионах психологами организации, а также работает единая горячая линия, где уже получили помощь более 14 тысяч человек.

«Иногда людям требуются регулярные полноценные консультации психологов, и для этого на базе наших региональных отделений мы разворачиваем очные приемы - в 50 регионах есть такие возможности», - добавил Савчук.

О запуске системы поддержки людей из Донбасса с помощью ваучеров - карточек для покупки необходимых товаров в магазинах и аптеках - глава РКК Павел Савчук рассказал на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в апреле 2022 года. В первую очередь, ваучерная система была распространена на семьи с детьми до трех лет, семьи с детьми-инвалидами и на людей старше 60 лет.

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