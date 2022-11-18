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Общество

Ввоз саженцев с опасным насекомым запретили в Псковской области

Саженцы можжевельника из Германии не пропустили через границу в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Псковской области.

Саженцы хвойного кустарника перевозились в автомобиле из Литвы в Псков. В ходе фитосанитарного контроля специалисты обнаружили живое имаго насекомого, схожее по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. 

Лабораторные исследования показали зараженность подкарантинной продукции западным цветочным (калифорнийским) трипсом (Frankliniella occidentalis Perg), включенным в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Выпуск партии саженцев можжевельника на территорию Российской Федерации запрещён.

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