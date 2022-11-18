Ввоз саженцев с опасным насекомым запретили в Псковской области

17:22, 18 ноября 2022, ПАИ

Саженцы можжевельника из Германии не пропустили через границу в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Псковской области.

Саженцы хвойного кустарника перевозились в автомобиле из Литвы в Псков. В ходе фитосанитарного контроля специалисты обнаружили живое имаго насекомого, схожее по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

Лабораторные исследования показали зараженность подкарантинной продукции западным цветочным (калифорнийским) трипсом (Frankliniella occidentalis Perg), включенным в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Выпуск партии саженцев можжевельника на территорию Российской Федерации запрещён.