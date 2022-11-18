Памятной медалью наградили заведующую псковской библиотекой

17:14, 18 ноября 2022, ПАИ

Заведующую псковской Библиотекой – Центром общения и информации имени И. Н. Григорьева Наталью Копаницкую наградили памятной медалью «Поэт и воин Игорь Николаевич Григорьев (1923-1996)». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Эту медаль она получила на очередном заседании секции прозы Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России на тему «Жизненный и духовный опыт в творчестве писателя» в «Доме писателя» Санкт-Петербурга.

Наталья Копаницкая получила от Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, Минского городского отделения Союза писателей Беларуси и Фонда памяти поэта и воина Игоря Григорьева медаль его имени за активную пропаганду творчества прославленного псковского поэта и воина.

Вручила награду член Союзов писателей России, Беларуси, Союзного государства, ответственный секретарь Фонда памяти поэта-фронтовика Игоря Григорьева, председатель оргкомитета ежегодного Международного поэтического конкурса памяти Игоря Григорьева Наталья Советная.

В библиотеке отметили, что «Дом писателя» ведет активную международную деятельность и на последнем заседании секции прозы вручал памятные медали «Поэт и воин Игорь Николаевич Григорьев (1923-1996)» победителям VIII Международного конкурса лирико-патриотической поэзии «Это было, было, было на Руси моей!», посвящённого партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны и 80-летию со дня создания центрального штаба партизан.