Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Памятной медалью наградили заведующую псковской библиотекой

Заведующую псковской Библиотекой – Центром общения и информации имени И. Н. Григорьева Наталью Копаницкую наградили памятной медалью «Поэт и воин Игорь Николаевич Григорьев (1923-1996)». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Фото здесь и далее пресс-службы псковской городской библиотеки

Эту медаль она получила на очередном заседании секции прозы Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России на тему «Жизненный и духовный опыт в творчестве писателя» в «Доме писателя» Санкт-Петербурга. 

Наталья Копаницкая получила от Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, Минского городского отделения Союза писателей Беларуси и Фонда памяти поэта и воина Игоря Григорьева медаль его имени за активную пропаганду творчества прославленного псковского поэта и воина.

Вручила награду член Союзов писателей России, Беларуси, Союзного государства, ответственный секретарь Фонда памяти поэта-фронтовика Игоря Григорьева, председатель оргкомитета ежегодного Международного поэтического конкурса памяти Игоря Григорьева Наталья Советная. 

В библиотеке отметили, что «Дом писателя» ведет активную международную деятельность и на последнем заседании секции прозы вручал памятные медали «Поэт и воин Игорь Николаевич Григорьев (1923-1996)» победителям VIII Международного конкурса лирико-патриотической поэзии «Это было, было, было на Руси моей!», посвящённого партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны и 80-летию со дня создания центрального штаба партизан.    

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 ноября 2022

Псковичка стала лауреатом международного конкурса памяти Муслима Магомаева
18 ноября 2022

Памятной медалью наградили заведующую псковской библиотекой

18 ноября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Как по нотам: всероссийский форум учителей музыки в Пскове
18 ноября 2022

Порядка 60 экспертов обсуждают сохранение памятников на конференции в Пскове
18 ноября 2022

Фестиваль гусельной музыки в Красногородском районе выдвинут на «Народное признание»
18 ноября 2022

Великолукский медицинский колледж вошел в топ лучших

17 ноября 2022

Участники шоу «Повара на колёсах» прибыли в Псков
17 ноября 2022

Ворон Марк проводит экскурсии для детей


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...