Очереди у шиномонтажей образовались из-за снега в Пскове

17:43, 18 ноября 2022, ПАИ

Автомобилисты, желающие заменить летнюю резину на зимнюю, выстроились в очереди возле шиномонтажей в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

С момента наступления похолодания и выпадения снега псковские водители начали активно «переобувать» свои машины. Кто-то занимается этим сам, а кто-то решил воспользоваться услугами автосервисов и шиномонтажей.

По словам одного из опрошенных автомехаников шиномонтажа, в день поступает около 200 звонков с вопросом о записи. «Сейчас звонят и спрашивают, на какое ближайшее время мы можем записать, на данный момент всё уже забито до среды. В среднем обслуживаем около 50 автомобилей в день», — рассказал он.

Многие автослесари также отметили, что в ближайшие выходные они уже загружены сезонной работой, поэтому остальным автовладельцам, решившим сменить летнюю резину на зимнюю, придется подождать - запись открыта только на следующую неделю.