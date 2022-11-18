Очереди у шиномонтажей образовались из-за снега в Пскове
Автомобилисты, желающие заменить летнюю резину на зимнюю, выстроились в очереди возле шиномонтажей в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.
С момента наступления похолодания и выпадения снега псковские водители начали активно «переобувать» свои машины. Кто-то занимается этим сам, а кто-то решил воспользоваться услугами автосервисов и шиномонтажей.
По словам одного из опрошенных автомехаников шиномонтажа, в день поступает около 200 звонков с вопросом о записи. «Сейчас звонят и спрашивают, на какое ближайшее время мы можем записать, на данный момент всё уже забито до среды. В среднем обслуживаем около 50 автомобилей в день», — рассказал он.
Многие автослесари также отметили, что в ближайшие выходные они уже загружены сезонной работой, поэтому остальным автовладельцам, решившим сменить летнюю резину на зимнюю, придется подождать - запись открыта только на следующую неделю.