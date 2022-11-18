Жителя Палкинского района будут судить за застолье в чужом доме

17:12, 18 ноября 2022, ПАИ

За незаконное проникновение в жилище предстанет перед судом житель Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.

В ходе расследования установлено, что 42-летний мужчина решил выпить спиртного и устроил застолье в чужом доме. В него он проник, сорвав замки на двери.

Мужчине грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.