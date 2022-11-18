Жителя Палкинского района будут судить за застолье в чужом доме
За незаконное проникновение в жилище предстанет перед судом житель Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.
В ходе расследования установлено, что 42-летний мужчина решил выпить спиртного и устроил застолье в чужом доме. В него он проник, сорвав замки на двери.
Мужчине грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.
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