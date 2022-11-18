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Культура

Псковичка стала лауреатом международного конкурса памяти Муслима Магомаева

Одним из победителей V Международного фестиваля-конкурса «Орфей» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева стала псковичка Кристина Евдокимова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Фото: пресс-служба Псковского областного центра народного творчества

Вокальный конкурс прошёл в Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. Из 160 заявок с видеозаписями со всей России и других государств на участие в очном туре оргкомитет отобрал всего 65 человек — среди них и участница творческих проектов разных лет Кристина Евдокимова.

В ходе конкурсной программы Кристина исполнила песню из репертуара Муслима Магомаева «На качелях» Пеппино Турко и вокальную композицию «Поцелуй» Луиджи Ардити. Члены жюри присудили конкурсантке звание лауреата третьей степени. Также Кристина приняла участие в заключительном гала-концерте. 

Отметим, что организационное содействие и поддержку в участии в конкурсе «Орфей-2022» Кристине Евдокимовой оказала Псковская областная общественная организация «Центр чеченской культуры «БАРТ» («Единство»), её руководитель — Саид-Хасан Дукаев.

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