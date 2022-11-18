У прокуратуры возникли претензии к содержанию кладбища в Бежаницком районе

17:46, 18 ноября 2022, ПАИ

Кладбище в деревне Бардово Бежаницкого района содержится в ненадлежащем состоянии, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

Около кладбища образовалась несанкционированная свалка мусора. Территория засорена валежником и заросла кустарником. Также здесь растут деревья, которые могут упасть в любой момент.

В Бежаницкий районный суд направлены исковые заявления с требованиями обязать орган местного самоуправления ликвидировать несанкционированную свалку, произвести очистку территории кладбища от валежника и кустарника, а также спилить аварийные деревья.