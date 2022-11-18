У прокуратуры возникли претензии к содержанию кладбища в Бежаницком районе
Кладбище в деревне Бардово Бежаницкого района содержится в ненадлежащем состоянии, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.
Около кладбища образовалась несанкционированная свалка мусора. Территория засорена валежником и заросла кустарником. Также здесь растут деревья, которые могут упасть в любой момент.
В Бежаницкий районный суд направлены исковые заявления с требованиями обязать орган местного самоуправления ликвидировать несанкционированную свалку, произвести очистку территории кладбища от валежника и кустарника, а также спилить аварийные деревья.
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