Пожарные ликвидировали возгорание бани

18:50, 18 ноября 2022, ПАИ

В Невеле произошло возгорание бани. Об этом сообщает корреспондент газеты «Невельский вестник».

По словам очевидцев, мужчина затопил в своём дворе баню. Спустя некоторое время к нему прибежали соседи и сообщили, что его баня горит.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

Предположительная причина — возгорание крыши от нагрева дымоходный трубы.

Пострадавших нет.

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.