Пожарные ликвидировали возгорание бани
В Невеле произошло возгорание бани. Об этом сообщает корреспондент газеты «Невельский вестник».
По словам очевидцев, мужчина затопил в своём дворе баню. Спустя некоторое время к нему прибежали соседи и сообщили, что его баня горит.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.
Предположительная причина — возгорание крыши от нагрева дымоходный трубы.
Пострадавших нет.
На месте работали пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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