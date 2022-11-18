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Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание бани

В Невеле произошло возгорание бани. Об этом сообщает корреспондент газеты «Невельский вестник».

Фото с места происшествия

По словам очевидцев, мужчина затопил в своём дворе баню. Спустя некоторое время к нему прибежали соседи и сообщили, что его баня горит.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. 

Фото с места происшествия

Предположительная причина — возгорание крыши от нагрева дымоходный трубы. 

Фото с места происшествия

Пострадавших нет. 

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото с места происшествия

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