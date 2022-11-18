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Общество

СК возбудил уголовное дело по факту расстрела российских военнослужащих

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВСУ пленных российских военнослужащих, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе СК, основанием для возбуждения дела стало видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 11 безоружных военнослужащих РФ, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики.

«По данному факту военные следственные органы СК возбудили в отношении представителей вооружённых формирований Украины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов)», — говорится в сообщении.

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