Два человека пострадали в результате столкновения с большегрузом в Печорском районе
В Печорском районе у деревни Подлесье на 14-м километре автодороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск произошло столкновение большегруза Volvo и автомобиля Mitsubishi Lancer.
В результате ДТП 18-летняя девушка и 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer госпитализированы в медучреждение.
Водитель фуры не пострадал.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, глава Печорского района Сергей Тарасик. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Движение на данном участке дороги затруднено.
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