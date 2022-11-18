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Происшествия

Два человека пострадали в результате столкновения с большегрузом в Печорском районе

Фото с места происшествия

В Печорском районе у деревни Подлесье на 14-м километре автодороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск произошло столкновение большегруза Volvo и автомобиля Mitsubishi Lancer. 

В результате ДТП 18-летняя девушка и 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer госпитализированы в медучреждение.

Фото с места происшествия

Водитель фуры не пострадал. 

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, глава Печорского района Сергей Тарасик. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Движение на данном участке дороги затруднено. 

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