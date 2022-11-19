Псковский губернатор разобрался с нарушением прав детей мобилизованных

17:30, 19 ноября 2022, ПАИ

С инцидентами, когда руководители детских садов отказывались зачислять детей участников СВО в первоочередном порядке без объяснения причин, разобрался губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в новом видео из цикла «Еженедельное».

Глава региона подчеркнул, что уважительных причин для отказа не было, при этом руководителям дали первое и последнее предупреждение. «В дальнейшем при таких нарушениях будем просто сразу принимать кадровые решения. Кто позволяет себе хамское и циничное отношение к людям, в этой сфере работать не будет», — заявил он.

Псковский губернатор отметил, что «наивно рассчитывать», что о подобных инцидентах никто не узнает: «Люди сразу обо всём пишут, и ни одно обращение незамеченным не остаётся».

Также по поручению Михаила Ведерникова комитет по образованию провёл на эту тему видеоконференцию с руководителями учреждений образования.