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Общество

Традицию создания новогодних игрушек из ваты возрождает мастерица из Псковской области

О сохранении традиций создания новогодних игрушек из ваты в Локнянском районе рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное».

«Там мне передали очень интересный набор новогодних игрушек, которые сделаны по старинной технологии из обычной ваты. Занимается таким творчеством педагог муниципального центра дополнительного образования Елена Румянцева», — поделился глава региона.

Такие изделия были популярны в 30–50-х годах. В советские годы игрушки делали из того, что было под рукой — из ваты, клея и красок, это была полностью ручная работа, которую не смогли автоматизировать. Технология сохранилась, и сейчас ватные игрушки переживают второе рождение, отметил Михаил Ведерников.

«Елена Румянцева обучилась этому ремеслу на мануфактуре «Московская игрушка» — этот социальный проект реализовывается в рамках президентского гранта. Теперь она обучает этой уникальной технологии ребят в Локнянском районе», — сказал он.

Губернатор отметил, что сейчас педагог совместно с Полистовским заповедником реализует образовательную программу. Дети знакомятся с животным миром и потом делают обитателей Полистовья из ваты. «Спасибо за такую волшебную работу, за возрождение и сохранение наших традиций!» — заключил Михаил Ведерников.

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