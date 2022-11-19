Глава региона провёл приём граждан по личным вопросам

11:46, 19 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл приём граждан по личным вопросам, видео приёма он опубликовал в своём телеграм-канале.

Всего губернатор разобрал шесть обращений от жителей Псковской области. Среди них были вопросы, касающиеся ремонта обелиска в деревне Фишнево Бежаницкого района, реконструкции очистных сооружений и строительства новой КНС в посёлке Заплюсье Плюсского района, капремонта Центра специального образования № 3 в Великих Луках, замены окон в Псковском многопрофильном лицее № 8, ремонта дорог и тротуаров на улице Н. Васильева в Пскове, ремонта дорожного полотна на Ольгинском мосту в Пскове. Последнее глава региона пообещал взять под особый контроль.