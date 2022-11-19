72 островича вакцинировались за день

18:15, 19 ноября 2022, ПАИ

Более 50 островичей каждую субботу обращаются в передвижной медицинский пункт за прививками от гриппа и ковида, сообщает газета «Островские вести».

Массовая вакцинация островичей и жителей района от инфекционных заболеваний продолжается. Жители города и района за прививками обращаются в прививочный кабинет в поликлинике, по заявкам руководителей дежурная бригада медиков выезжает на предприятия и в организации. Прививку от гриппа и ковида можно сделать и в передвижном медицинском пункте у рынка, который работает каждую субботу с 8 до 12 часов.

Как рассказала фельдшер отделения профилактики Островской межрайонной больницы Надежда Степанова, ноябрь — один из благоприятных осенних месяцев для вакцинации от гриппа. Делать прививку лицам из группы риска, в которую входят пожилые люди, необходимо в это время, потому что сейчас ещё нет серьёзного роста заболеваемости ОРВИ и гриппа. Можно сделать и прививку от COVID-19.

Сегодня в передвижном медицинском пункте к бригаде медиков в составе фельдшера отделения профилактики Островской межрайонной больницы Надежды Степановой и медсестры поликлиники Валентины Ващейкиной за вакцинацией обратились 72 человека, из них 35 человек получили прививку от гриппа, 25 человек сделали первую прививку от COVID-19, 12 человек — вторую.