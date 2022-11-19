Михаил Ведерников опубликовал еженедельное обращение
Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новое видео из цикла «Еженедельное». В этом цикле глава региона рассказывает о самых значимых событиях, произошедших в Псковской области за последние семь дней.
В свежем видео Михаил Ведерников затронул такие важные темы, как новый указ о мобилизированных военнослужащих и добровольцах, реализация реформы обращения с коммунальными отходами и реконструкция постов скорой помощи.
Кроме того, в новом видео Михаил Ведерников рассказывает о рабочем выезде в Локнянский район.
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