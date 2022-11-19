Подарки от Фонда реформирования ЖКХ получил детский центр в Печорах

19:15, 19 ноября 2022, ПАИ

Второй год подряд Печорский центр помощи детям получает подарки к Новому году. Дедом Морозом для ребят, находящихся на обеспечении, выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ.

«В прошлом году перед Новым годом сотрудники фонда уже приезжали к нам, познакомились с нами и нашими ребятами, дарили подарки», — сообщила директор центра помощи детям Галина Печникова.

В этом году фонд снова решил оказать помощь центру. После уточнения того, что необходимо воспитанникам, были закуплены различные подарки: бытовая техника, рюкзаки и спортивные сумки, книги и многое другое.

«Сначала в Фонде содействия реформированию ЖКХ поинтересовались, чем увлекаются наши дети, что необходимо. Мы рассказали о наших спортсменах, о существовании гончарной мастерской и ребятах, занимающихся рукоделием», — поделилась Галина Печникова.

Сотрудники фонда приобрели для футболистов бутсы, а для гончарной мастерской был куплен круг. Нитки, крючки и прочее для рукоделия также передали в центр помощи детям.

В данный момент на попечительстве Печорского центра помощи детям находится 56 воспитанников, оказавшихся там по различным причинам.

«Сейчас ребята знакомятся со всем, что было подарено им к Новому году», — подытожила Галина Печникова.