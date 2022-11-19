Основы правовой грамотности обсудили в ЦСО № 2 в Пыталово

19:52, 19 ноября 2022, ПАИ

В Центре специального образования № 2 в Пыталово состоялась встреча обучающихся 1–10-х классов с заместителем прокурора Пыталовского района Станиславом Васильевым и начальником УУП и ПДН Ольгой Волчок.

На вопросы заместителя прокурора дети охотно выдвигали свои предположения и пришли к общему мнению, что за нарушение законов обязательно придётся нести ответственность. Детям объяснили, что у них есть не только права, но есть и обязанности, которые необходимо выполнять.

Ольга Волчок подробно рассказала учащимся об их правах и о том, с какого возраста наступает ответственность за совершение преступлений и правонарушений. В завершение беседы представители правоохранительных органов рассказали ребятам о телефоне доверия, о том, куда они могут обратиться в любое время и где им всегда помогут.