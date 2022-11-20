Латвия и Эстония совместно купят военную технику на 693 миллиона евро

22:33, 19 ноября 2022, ПАИ

Эстонский государственный центр оборонных инвестиций совместно с латвийскими коллегами планируют закупку военной колёсной транспортной техники на 693 миллиона евро, из них 410 миллионов отведено Эстонии. Договор о закупках заключается на 10 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Шпроты в изгнании. Новости Латвии».

«Результат закупки будет зависеть от цен на автомобили. Вооружённые силы Эстонии прогнозируют от 1 000 до 2 000 машин», — пояснил начальник отдела техники и систем вооружения сил обороны Херко Сепп.

Закупка разделена на две части: транспортные средства грузоподъёмностью до пяти тонн и больше пяти тонн. В рамках сделки также запланированы как техническое обслуживание и ремонт, так и запасные части и возможность перебронирования.