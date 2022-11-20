Новая неделя у псковичей начнётся с магнитных бурь
По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, следующая неделя у псковичей начнётся с магнитных бурь.
Учёные предсказывают повышенный уровень магнитной активности.
Магнитная буря происходит при взаимодействии магнитосферы с плотными ускоренными потоками солнечного ветра и контролируется величиной и направлением межпланетного магнитного поля. Люди в эти дни могут чувствовать недомогания, головные боли, повышение давления.
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