Теплосети назвали список домов, оставшихся без отопления
Список домов оставшихся без отопления в результате утечки в котельной в Завеличенском районе Пскова, опубликовали в своём телеграм-канале теплосети.
«Вот список многоквартирных домов:
– улица Коммунальная, дома № 50, 52, 52а;
– улица Западная, дома № 9, 9а, 11».
Также сотрудники теплосетей извинились перед жителями Завеличья за приченённые неудобства.
«Наше предприятие прилагает все возможные усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу коммунальных ресурсов.
Ситуация крайне неприятная, но мы вас уверяем, что дефицита материалов, техники и личного состава нет, но нам потребуется время. Мы ещё раз приносим жителям нашего любимого города свои искренние извинения за доставленные неудобства. Мы будем в режиме реального времени следить за ходом ремонтных работ», — написали теплосети.
Ранее сообщалось, что в котельной Завеличенского района произошла утечка.