Теплосети назвали список домов, оставшихся без отопления

10:01, 20 ноября 2022, ПАИ

Список домов оставшихся без отопления в результате утечки в котельной в Завеличенском районе Пскова, опубликовали в своём телеграм-канале теплосети.

«Вот список многоквартирных домов:

– улица Коммунальная, дома № 50, 52, 52а;

– улица Западная, дома № 9, 9а, 11».

Также сотрудники теплосетей извинились перед жителями Завеличья за приченённые неудобства.

«Наше предприятие прилагает все возможные усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу коммунальных ресурсов.

Ситуация крайне неприятная, но мы вас уверяем, что дефицита материалов, техники и личного состава нет, но нам потребуется время. Мы ещё раз приносим жителям нашего любимого города свои искренние извинения за доставленные неудобства. Мы будем в режиме реального времени следить за ходом ремонтных работ», — написали теплосети.

Ранее сообщалось, что в котельной Завеличенского района произошла утечка.