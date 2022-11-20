Пассажира госпитализировали в результате ДТП в Псковском районе
В Псковском районе на трассе Р-23 на 289-м километре водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
Прибывшие на место происшествия спасатели обесточили автомобиль.
В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля, она госпитализирована в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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