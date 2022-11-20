Пассажира госпитализировали в результате ДТП в Псковском районе

10:21, 20 ноября 2022, ПАИ

В Псковском районе на трассе Р-23 на 289-м километре водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

Прибывшие на место происшествия спасатели обесточили автомобиль.

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля, она госпитализирована в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.