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Общество

Крупную находку совершили псковские поисковики

Фото: Владимир Бумаков

Крупную находку совершили псковские поисковики за два последних дня: участники раскопок отыскали несколько наград и семерых бойцов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил командир поискового отряда «Забытый батальон», действующий участник РГО, руководитель проекта «Укрепрайон» Владимир Бумаков.

«Да уж, можно говорить, что мы сотворили поисковое чудо: за два плотных поисковых дня в одной траншее не менее семерых бойцов и сразу несколько наград — орден Красной Звезды, три медали «За отвагу». Сегодня работали, пока позволял свет, пробивавшийся сквозь плотно идущий снег», — рассказал командир отряда.

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