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Общество

Псковский проект «Интенсив» стал победителем конкурса субсидий

Проект Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области «Интенсив» стал победителем регионального конкурса субсидий, сообщила Псковскому агентству информации депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.

Встреча победителей грантового конкурса прошла в правительстве Псковской области. Всего в список победителей вошли 23 социально ориентированные некоммерческие организации Псковской области. Выделенные средства организации направят на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.

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