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Общество

Как не платить за лифт жильцам первого этажа, рассказал юрист

Содержание общего имущества многоквартирного дома является равной обязанностью собственников многоквартирного дома. Лифт — общее имущество, за которое должны платить и те, кто им не пользуется, проживая на первом этаже. Однако есть способ побороть эту несправедливость, сообщает агентство «Прайм».

С одной стороны, платить за лифт как за общее имущество обязаны все жильцы дома, даже те, кто живёт на первом этаже. С другой — этот подход представляется несправедливым: зачем платить за услугу, которая тебе не нужна?

Способ решить проблему есть, и он абсолютно законный. С согласия жильцов дома можно освободить от оплаты услуги лифта квартиры первого и даже второго этажа.

«Такое решение представляется справедливым, однако есть одно «но»: принимая его, остальные жильцы делят между собой недостающую сумму тарифа, тем самым увеличивая уже свою финансовую нагрузку», — уточнила юрист Елена Кудерко.

Обязать принять такое решение, по мнению эксперта, невозможно. Разъяснения Минстроя подтверждают законность такого механизма освобождения от платы. В обязанность управляющей компании (ТСЖ) входит проведение перерасчёта платы на основании протокола общего собрания жильцов МКД, если с таким решением согласилось и проголосовало более 25 % собственников.

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