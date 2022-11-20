Труп беженца был найден на польско-белорусской границе

13:29, 20 ноября 2022, ПАИ

Белорусские пограничники обнаружили у польского пограничного забора тело беженца. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на Белорусский государственный пограничный комитет.

«Возле польского заграждения обнаружен труп беженца. Вчера, 19 ноября, на белорусско-польской границе пограничным нарядом обнаружено тело мужчины неславянской внешности без тёплой верхней одежды. Труп находился недалеко от калитки в польском заграждении», — говорится в сообщении.

В погранкомитете отметили, что «характер следов, оставленных на границе, свидетельствует о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь». У погибшего обнаружены документы гражданина Ирака.

Польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию незаконных мигрантов, а также оставляют на границе тела скончавшихся беженцев. Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала 2021 года устремились беженцы, резко обострился в начале ноября того же года. Несколько тысяч направлявшихся в Европу мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки неоднократно предпринимали попытки проникнуть с белорусской стороны на территорию Польши и Прибалтийских стран.