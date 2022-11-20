Александр Котов поздравил псковских работников транспорта

14:14, 20 ноября 2022, ПАИ

Работников транспорта поздравил с профессиональным праздником Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

«Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли Псковской области!

От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работника транспорта!

Транспортный комплекс Псковской области включает все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. В отрасли трудятся тысячи людей, которые и днём и ночью выполняют свои профессиональные задачи, обеспечивая функционирование экономики и жизнедеятельность людей: перевозят пассажиров, доставляют грузы, спасают человеческие жизни, соединяют удалённые территории.

Претворяя в жизнь государственную политику, региональные власти проводят масштабную работу для комплексного развития транспортной системы. В области активно строятся и ремонтируются дороги и мосты, появляются новые железнодорожные маршруты, расширяются направления авиаперевозок, модернизируется псковский аэропорт, эффективно работает санитарная авиация, закупаются новые катера, внедряются современные цифровые технологии, повышается комфортность пассажирских перевозок и транспортная безопасность.

От всей души благодарю за труд всех специалистов, чья профессиональная деятельность, связана с транспортом. Желаю дальнейших успехов в работе, здоровья и благополучия!» — сказано в поздравлении.