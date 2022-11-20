Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет в понедельник

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 21 ноября, в 11:30.

О загруженности инфекционной больницы, о том, как сейчас протекает коронавирус, изменились ли методы лечения COVID-19, а также о прогнозах заболеваемости в связи с возвращением свиного гриппа ведущим программы Надежде Назаренко и Антону Сергееву расскажет главврач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко. 

С ещё одним гостем — председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой — ведущие поговорят об участии региона в финале национальной премии Russian Event Awards, о том, чаще ли псковская молодёжь стала посещать выставки, концерты и спектакли с появлением проекта «Пушкинская карта», а также о том, как прошло знакомство с Псковской областью участников проекта «Повара на колёсах».

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 21 ноября в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 ноября 2022

Две человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе

20 ноября 2022

Спортсмены из Пскова представят регион на всероссийских соревнованиях

20 ноября 2022

Себежская «Сударушка» прошла в новый тур шоу на Первом канале
20 ноября 2022

Печорские спортсмены заняли призовые места в Пскове
20 ноября 2022

Очередной мурал на фасаде здания в Пскове почти завершён
20 ноября 2022

В Латвии надругались над памятником советским воинам
20 ноября 2022

Юная спортсменка заняла первое место на чемпионате СЗФО по кудо

20 ноября 2022

Гуманитарную помощь собирают в Островском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...