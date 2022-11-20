Новый выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет в понедельник

16:05, 20 ноября 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 21 ноября, в 11:30.

О загруженности инфекционной больницы, о том, как сейчас протекает коронавирус, изменились ли методы лечения COVID-19, а также о прогнозах заболеваемости в связи с возвращением свиного гриппа ведущим программы Надежде Назаренко и Антону Сергееву расскажет главврач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

С ещё одним гостем — председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой — ведущие поговорят об участии региона в финале национальной премии Russian Event Awards, о том, чаще ли псковская молодёжь стала посещать выставки, концерты и спектакли с появлением проекта «Пушкинская карта», а также о том, как прошло знакомство с Псковской областью участников проекта «Повара на колёсах».

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 21 ноября в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».