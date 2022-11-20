Участники шоу «Повара на колёсах» рассказали о псковской кухне
Голубцы из косули, псковского страуса и другие местные лакомства попробовали участники шоу «Повара на колесёх» шеф-повара Денис Крупеня и Виталий Тихонов. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом Псковского агентства информации.
Больше всего повара впечатлились ухой из псковского снетка. Её они назвали визитной карточкой города. Также участники шоу отведали свежевыловленного угря и щучьи котлеты с брусничным конфитюром. Отдельно они отметили душевность местных жителей: по их словам, именно в этом секрет вкуса псковской кухни.
Псковская архитектура также подкупила поваров, огромное количество церквей и других исторических зданий позволило им почувствовать себя в эпицентре исторических событий.
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