Штаб «Мы вместе» продолжает сбор гуманитарной помощи

17:53, 20 ноября 2022, ПАИ

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Список вещей, которые принимают для помощи гражданскому населению, эвакуированному с территории Бериславского района, а также для военных и мобилизованных граждан, опубликовал региональный штаб «Мы вместе» в своём телеграм-канале.

Так, в перечень необходимых вещей для мирных граждан вошли:

продукты длительного срока хранения с действительным сроком годности,

детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет, каши, овощное и фруктовое пюре, чай детский, соки, морсы, компоты, вода),

пластиковая посуда (в т. ч. детская посуда и столовые приборы, бутылочки и поильники),

товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров для детей от 0 до 6 лет, впитывающие детские пелёнки, присыпка, влажные салфетки),

постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное бельё, полотенце, резиновые тапочки),

средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щётки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки),

бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители),

тёплая одежда и обувь для взрослых и детей (куртки, свитера, брюки, носки, обувь и т. д.),

канцелярские принадлежности,

бытовая химия (стиральный порошок/гель, кондиционер для белья, чистящее средство, жидкое средство для мытья посуды, хозяйственное мыло),

тёплая одежда и обувь для взрослых и детей.

Также в штабе рассказали, что можно положить в поссылку для военнослужащего: мыло, шампунь, крем для рук, зубную пасту, зубную щётку, влажные салфетки, можно полотенца, быстрорастворимый кофе, чай в пакетиках, сладости, кусковой сахар (рафинад), рисунки, письма, открытки для военных, сделанные своими руками, компрессионное термобельё и флисовое бельё, тёплые носки, нижнее бельё, плащ-палатку, дождевик, пончо, резиновые сапоги, шнурки длинные и короткие, туристический коврик (пенка, каремат).