Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Штаб «Мы вместе» продолжает сбор гуманитарной помощи

Список вещей, которые принимают для помощи гражданскому населению, эвакуированному с территории Бериславского района, а также для военных и мобилизованных граждан, опубликовал региональный штаб «Мы вместе» в своём телеграм-канале.

Так, в перечень необходимых вещей для мирных граждан вошли:

  • продукты длительного срока хранения с действительным сроком годности,
  • детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет, каши, овощное и фруктовое пюре, чай детский, соки, морсы, компоты, вода),
  • пластиковая посуда (в т. ч. детская посуда и столовые приборы, бутылочки и поильники),
  • товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров для детей от 0 до 6 лет, впитывающие детские пелёнки, присыпка, влажные салфетки),
  • постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное бельё, полотенце, резиновые тапочки),
  • средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щётки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки),
  • бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители),
  • тёплая одежда и обувь для взрослых и детей (куртки, свитера, брюки, носки, обувь и т. д.),
  • канцелярские принадлежности,
  • бытовая химия (стиральный порошок/гель, кондиционер для белья, чистящее средство, жидкое средство для мытья посуды, хозяйственное мыло),
  • тёплая одежда и обувь для взрослых и детей.

Также в штабе рассказали, что можно положить в поссылку для военнослужащего: мыло, шампунь, крем для рук, зубную пасту, зубную щётку, влажные салфетки, можно полотенца, быстрорастворимый кофе, чай в пакетиках, сладости, кусковой сахар (рафинад), рисунки, письма, открытки для военных, сделанные своими руками, компрессионное термобельё и флисовое бельё, тёплые носки, нижнее бельё, плащ-палатку, дождевик, пончо, резиновые сапоги, шнурки длинные и короткие, туристический коврик (пенка, каремат).

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 ноября 2022

Две человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе

20 ноября 2022

Спортсмены из Пскова представят регион на всероссийских соревнованиях

20 ноября 2022

Себежская «Сударушка» прошла в новый тур шоу на Первом канале
20 ноября 2022

Печорские спортсмены заняли призовые места в Пскове
20 ноября 2022

Очередной мурал на фасаде здания в Пскове почти завершён
20 ноября 2022

В Латвии надругались над памятником советским воинам
20 ноября 2022

Юная спортсменка заняла первое место на чемпионате СЗФО по кудо

20 ноября 2022

Гуманитарную помощь собирают в Островском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...