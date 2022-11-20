Штаб «Мы вместе» продолжает сбор гуманитарной помощи
Список вещей, которые принимают для помощи гражданскому населению, эвакуированному с территории Бериславского района, а также для военных и мобилизованных граждан, опубликовал региональный штаб «Мы вместе» в своём телеграм-канале.
Так, в перечень необходимых вещей для мирных граждан вошли:
- продукты длительного срока хранения с действительным сроком годности,
- детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет, каши, овощное и фруктовое пюре, чай детский, соки, морсы, компоты, вода),
- пластиковая посуда (в т. ч. детская посуда и столовые приборы, бутылочки и поильники),
- товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров для детей от 0 до 6 лет, впитывающие детские пелёнки, присыпка, влажные салфетки),
- постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное бельё, полотенце, резиновые тапочки),
- средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щётки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки),
- бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители),
- тёплая одежда и обувь для взрослых и детей (куртки, свитера, брюки, носки, обувь и т. д.),
- канцелярские принадлежности,
- бытовая химия (стиральный порошок/гель, кондиционер для белья, чистящее средство, жидкое средство для мытья посуды, хозяйственное мыло),
- тёплая одежда и обувь для взрослых и детей.
Также в штабе рассказали, что можно положить в поссылку для военнослужащего: мыло, шампунь, крем для рук, зубную пасту, зубную щётку, влажные салфетки, можно полотенца, быстрорастворимый кофе, чай в пакетиках, сладости, кусковой сахар (рафинад), рисунки, письма, открытки для военных, сделанные своими руками, компрессионное термобельё и флисовое бельё, тёплые носки, нижнее бельё, плащ-палатку, дождевик, пончо, резиновые сапоги, шнурки длинные и короткие, туристический коврик (пенка, каремат).