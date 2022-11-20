Начинающие фермеры могут получить грант «Агростартап»

18:39, 20 ноября 2022, ПАИ

Начинающие фермеры могут получить грант «Агростартап», сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Грант можно получить в размере 5 млн рублей на разведение крупного рогатого скота и 3 млн рублей на все виды сельскохозяйственной деятельности. В этом году его получило около тысячи фермерских хозяйств. Грант стал одним из наиболее популярных направлений федерального проекта «Акселерация», который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Чтобы получить грант, нужно подать пакет документов, включающий бизнес-план хозяйства, в региональное подразделение Минсельхоза. Конкурсная комиссия оценит его по шкале приоритетов региона и примет решение.

Перечень документов для участия нужно уточнить в центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации вашего региона, так как региональные требования могут различаться.

Отметим, что только в 2022 году на развитие сельского хозяйства правительство направило более 5,5 млрд рублей. Получить поддержку могут фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, чья основная деятельность — производство и/или переработка сельскохозяйственной продукции. Также его можно получить под обязательство создать такое хозяйство в течение 30 дней после получения денег.

Узнать обо всех действующих мерах господдержки можно здесь.