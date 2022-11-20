Утечку на теплотрассе устранили в Пскове

19:04, 20 ноября 2022, ПАИ

Работы по устранению последствий утечки на теплотрассе в районе улицы Коммунальной завершены. Об этом сообщает в своём личном Telegram-канале глава города Пскова Борис Елкин.

Специалисты Псковских тепловых сетей начали заполнение системы. В ближайшее время тепло начнёт поступать в квартиры. Это касается шести многоквартирных домов — на Коммунальной, 50, 52, 52а и на Западной, 9, 9а, 11.

«Возможно, в отдельных помещениях потребуется развоздушивание. Если отопление не вернётся, обращайтесь, пожалуйста, в свою управляющую компанию, так как внутридомовые сети обслуживает именно управляющая организация», — говорится в сообщении.