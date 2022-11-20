Юная спортсменка заняла первое место на чемпионате СЗФО по кудо

20:05, 20 ноября 2022, ПАИ

20 ноября прошли чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по кудо в Пскове. Об этом сообщает группа «МБОУ «СЭЛ № 21» г. Псков» в соцсети "ВКонтакте".

Псковская ученица четвёртого класса Милана Александрова выиграла первое место среди детей 9-10 лет.

Встреча спортсменов состоялась в универсальном спортивном комплексе «Олимп». Мероприятие собрало около 120 спортсменов из Псковской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской и Калиниградской областей.

