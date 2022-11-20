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Общество

Роспотребнадзор назвал самое полезное варенье

Роспотребнадзор назвал самые полезные виды варенья. О них рассказывается в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Фрукты и ягоды, из которых делают варенье, — настоящий кладезь витаминов и макро- и микроэлементов. Более-менее устойчивы при тепловой обработке витамины А и E, а также витамины группы В (особенно в кислой среде). Кроме того, при варке почти не изменяется клетчатка, которая абсорбирует вредные вещества и стимулирует работу кишечника. Сохраняются в варенье и минеральные вещества.

В зависимости от того, из чего сварено варенье, меняются его полезные характеристики, поэтому его разные виды помогают при различных болезнях. На первом месте находится малиновое варенье, оно содержит салициловую кислоту, которая обладает жаропонижающим свойством. Малина богата витамином С, кальцием и калием. На втором месте оказалось абрикосовое варенье, которое содержит много клетчатки, которая улучшает работу кишечника. В нём большое количество каротина, положительно влияющего на зрение и состояние кожи.

Смородиновое варенье — рекордсмен по содержанию аскорбиновой и фруктовых кислот. Поддерживает иммунитет в осенне-зимний период.

Вишнёвое варенье содержит множество витаминов: А, С, Е, В, В2, салициловую, яблочную и лимонную кислоты. Обладает противоспалительным эффектом. В составе облепихового варенья А, Е, В1, В2, В, 6, С, калий, магний, железо, оно обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами, улучшает состояние кожи.

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